大陸廣西一名女子日前帶愛犬與朋友到河邊玩水，當時友人站在橋上準備跳水消暑，愛犬看到後誤以為他想不開，站在岸邊不斷吠叫阻止，看到對方完全沒理會，牠馬上化身救生員跑過去救援，暖心舉動讓不少網友直呼了不起。

綜合陸媒報導，廣西桂林一名蔣姓飼主日前帶3歲愛犬外出，與朋友到河邊戲水，當時一名男性友人正準備跳水，她則拉著愛犬在岸邊圍觀，但狗狗卻突然變得很焦躁不斷狂吠，牠似乎誤以為對方要跳橋輕生，看到人跳進河裡後，牠便掙脫牽繩，二話不說跳河救人。

蔣姓飼主提到，愛犬忠心而且個性乖巧，當時看到她的朋友準備跳水，以為要輕生才會變得情緒激動，「平常很少看到我家愛犬這麼著急的模樣」，事後狗狗發現男子沒事，牠的心情才逐漸平復，眾人看到愛犬如此暖心也都非常感動。

忠犬救人的影片在網路上瘋傳，不少網友留言「雖然狗狗誤判了，但也證實牠真的很忠心」、「狗狗完全不顧自己的安危，一心只想要救人」、「動物界的救生員」，不過也有人提醒，許多人喜歡到野溪或河邊玩水消暑，但千萬不要隨便跳水，因為不清楚水深，可能撞到岩石釀成危險。

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