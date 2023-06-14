清康熙皇帝對西方科學很有興趣，常向傳教士求取相關知識，對天文、地理及火器等都有涉略，但最終他卻下令禁教，中西方從此不再交流，導致清朝開始故步自封，大陸歷史教師表示，科技皇帝康熙沒帶領清朝走向文明，與個人私心、知識侷限和中西隔閡這3點有關。

天津歷史老師「正直講史-李正Str」提到，康熙8歲就登基，執政第3年遇到一場司法案件，使他對西方科學產生興趣，當時觀察天象與制定曆法的機構「欽天監」，從明朝中期就發現，原本使用的中原曆法越來越不準確，因此明朝後期改採西方理論。

德國傳教士湯若望就進入欽天監，由此可知，明朝末年就有傳教士進該機構，但當時僅擔任助手，並沒有官職，所以漢人與洋人的衝突不大，直到滿清入關後，湯若望獲賞識而晉升官位，使漢人非常不滿，直到康熙繼位，輔臣認為不應由西洋人修訂曆法，湯若望遭誣陷而被判死刑，還未用刑他就抑鬱而終。

但由漢人修訂曆法，仍無法解決不準確問題，康熙只好求助於湯若望的助手南懷仁，對方以「立影計算法」證明西洋科學並未不準確，康熙從此對科學產生興趣，召集許多傳教士當他的教師，由於傳教士來自不同國家，他對歐洲了解就更深入，還肯投入資金與人力進行研究科學，一次找了傳教士與清朝專家繪製地圖《皇輿全覽圖》。

儘管康熙是科學皇帝，但因他的私心導致科學無法廣泛傳播，希望將技術控制在滿州人手裡；而且傳教士並非科學家，無法掌握歐洲最先進的科學理論；此外康熙非常信任傳教士，允許傳教士自由傳教，10年內教徒多達100萬，當時歐洲教皇得知後，派特使來指導教徒正確生活方式，其中一項是不允許尊孔祭祖，讓康熙無法接受，雙方溝通並未達到共識，之後的皇帝對傳教士有戒心，中西再也沒有交流。