大陸遼寧一名網友近日在路邊發現流浪貓，被30隻鳥團團包圍，上前查看才發現，貓「綁架」一隻幼鳥，母鳥氣得糾眾圍攻，直到流浪貓逃走為止，鳥群日後只要看到同一隻流浪貓出現，牠們就會衝過去攻擊，時間更是長達一周。

綜合陸媒報導，遼寧瀋陽一名王姓男子日前在路邊，看到一隻被鳥圍攻的流浪貓，於是走過去查看，原來一隻幼鳥不小心從樹上掉落，流浪貓就抓住幼鳥不放，王男為了解決衝突，於是將幼鳥取走並放回鳥巢，希望可以平息鳥群的怒火。

王男提到，每次他經過該路段就會停下來觀察，只要這隻流浪貓出現，鳥群就會發動攻擊，數量多達30隻，直到把貓咪趕跑，時間長達1個星期，流浪貓似乎被啄怕了，之後都不敢出現，鳥群才慢慢解散，影片曝光後，不少網友表示，「貓咪沒有空中優勢，這場仗就打得很辛苦啊」、「鳥真的會記仇」。

大陸浙江一名魏姓男子也曾分享經歷，指不知道什麼原因，自家愛貓與一隻烏鶇（音同東）起衝突，而烏鶇似乎非常會記仇，連續一周每天早上6點都會準時來報到，朝乾淨的窗戶噴鳥屎，還會高速地在空中飛來飛去，試圖威嚇、挑釁魏男的愛貓，貓咪只能無奈地在窗台上望著對方，就算在窗上貼老鷹的照片也沒用。