結婚乃人生大事，新人總希望能留下美好回憶。美國一名新娘近日PO文提到，她在遊艇舉辦婚禮，哥哥竟扮成電影《神鬼奇航》的海盜出席，而且還在舞池內揮舞著劍，讓她看了非常傻眼，認為未被受到尊重，其他家人也沒有阻止。

一名女網友在網路論壇「Reddit」提到，她決定在遊艇上舉辦婚禮後，一天接到嫂子的電話，告知會送她特製巧克力當結婚禮物，更表示哥哥會穿海盜服裝出席，讓她聽了非常傻眼，不斷的強烈拒絕，但婚禮當天她哥還是穿海盜裝現身，並配有假辮子，看起來就像電影《神鬼奇航》由強尼．戴普飾演的傑克．史派羅船長。

原PO坦言，哥哥的個性比較敏感，所以平時家人都很縱容他，當天她與丈夫跳第一支舞時，哥哥竟跑進舞池揮舞劍，讓她看了非常火大，其他親戚看到後跑來向新娘說，海盜服裝非常有創意，安慰她不要繃著一張臉，讓原PO當場翻臉說「是啊！這場昂貴的婚禮又不是你辦的，你就和其他家人一樣不尊重別人」。

原PO解釋，每次問題涉及家人時，她就會變得敏感又拘謹，希望不要傷害到人，沒想到卻沒人體諒她，覺得自己被汙辱了。不少網友回應，「如果有人敢這樣穿來我的婚禮，我一定把他推下海」、「這種行為很不成熟，你已經提前告知不喜歡，哥哥還硬要穿，真的很自私」。