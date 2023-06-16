澳洲一名屋主近日上廁所時覺得不對勁，抬頭看到一條巨蟒攀在淋浴拉門上，嚇得他趕緊起身，撥打電話向捕蛇專家求助，專家迅速抵達現場，不到30秒時間就順利捕獲，經測量發現，這條蟒蛇長1.5至1.8公尺、重近10公斤。

根據《紐約郵報》報導，捕蛇專家傑克遜（Anthony Jackson）近日接到民眾報案，指當時他在蹲馬桶時，抬頭發現一條巨蟒攀著淋浴拉門，傑克遜趕緊抵達現場，隨後用鉤子將蟒蛇取下，並放入袋子裡，全程只花了30秒的時間，他提到「蟒蛇試圖咬我，牠應該是想捕食，所以全程俯視將我視為食物」。

傑克遜提到，這是一條沿海地毯蟒（coastal carpet python），附近地區正好在砍樹，導致蟒蛇只能躲到其他地方，牠幸運的穿過馬路、爬上圍牆，最終抵達住戶的家中，由於室內比較溫暖，所以蟒蛇就不想離開，「牠們通常會躲在屋頂上，那裡常有齧齒類動物出沒，但最近天氣比較冷，所以牠才會跑進屋內」。

傑克遜表示，屋主家裡剛好也有養蟒蛇，寵物蛇看到野外蟒蛇入侵，同樣也被嚇到，不過蟒蛇雖然體型大，但大多無害，他剛入行擔任捕蛇人時，起初看到蛇也會害怕，但現在反而覺得這種生物很漂亮，提醒民眾在家發現蛇時要趕緊通報相關單位，若在院子看到則是後退保持距離，蛇就會自行離開。