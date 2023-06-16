大陸一名25歲正妹網紅李右溪，鑽研甲骨文有成，近日挑戰使用240個甲骨文字撰寫一篇高考作文，並引起網友關注。不過重慶一名高中語文老師看了直搖頭，坦言得分堪憂，甚至可能拿到0分，背後原因也隨之曝光。

綜合陸媒報導，李右溪挑戰用甲骨文挑戰今（2023）年的高考作文題目「故事是有力量的」，通篇以240個甲骨文字描述甲骨文的出土讓商朝女子「婦好」的事蹟重現人間。她透露，在看了作文題目後，覺得和甲骨文很相符，畢竟甲骨文記錄著最早的遠古故事，便試著將兩者結合。

李右溪指出，真正的甲骨文是卜辭語法，外人較難讀懂，「為了方便大家看懂，本篇文章用的是白話文語法」，從構思、翻譯加上重新謄抄，共花了1個多小時才完成。內文講述商朝的武丁王，有一位賢妻名叫婦好，她文武雙全，很受武丁王重視，但因為難產去世後，其事蹟一度被歷史掩埋，不過透過甲骨文的出土，讓世人重新認識了女英雄婦好。

對此，重慶一名高中老師直言，這篇甲骨文作文不符合高考作文的硬性規定，除了字數遠遠低於800字，內容上則是以故事談故事，未針對背後的民族文化進一步分析探究，所以如果真的以此文批改，估計得分堪憂，甚至拿0分。另外，用甲骨文寫作雖然可以彰顯傳統文化、呼籲傳承傳統文化的積極意義，但運用在高考上，有博人眼球之嫌，「寫著玩可以，高考學子就不建議這麼做了」。