厄瓜多一名飛行員近日進行飛行訓練，沒想到遇到鳥襲，一隻巨鷹撞到飛機，屍體卡在駕駛艙，飛行員被巨鷹的血濺滿臉，但依舊保持鎮定，順利完成飛行任務，駕駛艙內的畫面曝光後，不少人大讚飛行員很專業。

根據《每日郵報》報導，一名空軍中隊長瓦倫提（Ariel Valiente）日前進行飛行訓練，在飛經羅斯里歐斯省（Los Ríos）上空時，一隻巨型鳥類飛了過來，正好撞到飛機，隨後卡在駕駛艙動彈不得，沒過幾分鐘就死亡，而鮮血全濺在瓦倫提身上。

瓦倫提從臉部到衣服都是血跡，但當下他臨危不亂，繼續的淡定駕駛，最後順利完成訓練，近日他將當時畫面分享至網路，引發熱烈討論，目前不清楚鳥的品種，但外界研判，很有可能是安地斯禿鷹（Andean Condor），翅膀展開可達3公尺。

不少網友看了影片後，紛紛替巨鳥感到惋惜，也有人大讚飛行員很專業，一名曾擔任飛行教練的網友提到，飛行員的基礎訓練很重要，「當他們處於極具壓力或突發性狀況時，飛行員須馬上做出很直覺性的應對動作，這就是為什麼基礎訓練如此重要的原因」。