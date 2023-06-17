朋友若愛上自己的伴侶，多數人都難以接受，有人會果斷分手，有的則會用各種方式宣示主權。日本一名20多歲女子日前參加好友婚禮，新娘竟還邀請小三，也是新人的共同朋友，甚至故意將捧花交到對方手上，讓她看了非常尷尬，直呼根本就是在向小三炫耀。

根據日媒「日刊SPA！」報導，一名20歲女子和田友美（化名）提到，大學時她與另外4名同學感情很好，5人形成一個小團體，當時其中一名朋友A女交了男朋友，未料在大學四年級時，5人團內的B女竟愛上A女的男友，甚至發展成地下戀情。

友美提到，當時A女的男友欲傳訊息給B女，卻誤傳給A女，才會讓事情曝光，A女心情因此大受影響，雖然B女真心喜歡男方，但男方只是把這段地下情當成遊戲，之後B女就被甩了，雖然A女與男友一度分開，但之後再度復合，但5人團從此關係緊張。

A女近日與男友舉辦婚禮，並邀請昔日同窗，其中還包括B女，婚禮舉辦到一半，司儀突宣佈新人要將捧花送給他們的共同好友，感謝她長期的照顧，友美當時心想「該不會是指B女吧」，沒想到B女真的被叫上台，接過捧花後與新人合影，她當時則是一副快哭的樣子，讓友美不禁表示「如果知道內幕，會覺得他們的合照非常恐怖」。