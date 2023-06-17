大陸山東一名女子近日在烈日下舉牌6小時，以「我只想復婚，給孩子完整的家」為由，向前夫喊話，淒涼又癡情的身影引爆網友同情，不料前夫卻嗤之以鼻，一席話更讓風向瞬間逆轉，不少人反過來痛批女子自作自受。

綜合陸媒報導，山東省濰坊市一名女子12日出現在前夫住處外的空地上，並在艷陽下舉著寫有「老公我錯了」、「我只想復婚，給孩子完整的家，我會一直在這裡，等你下樓見我」的紙牌，時間長達6小時，期間時而喊著前夫的名字，時而跪下苦求前夫再續前緣，癡情舉動引來不少人同情，甚至責怪她的前夫實在太無情。

不料一名自稱是前夫的網友發文指出，當初是前妻堅持離婚，他為了孩子苦苦哀求，甚至下跪表示無論什麼條件都答應，只求不離婚；就連孩子也抱著前妻的腳央求媽媽不要離開，但她依然無動於衷。而離婚後父兼母職的心力交瘁，更讓他對前妻上的標語嗤之以鼻，「既然絕情的離開，就做到永遠不要回頭，即使現在用手段得到短暫的安逸，也會活在不安的日子裡煎熬」。

男子坦言，對前妻沒有同情，只有滿滿的厭惡，更放話絕對不會復婚，如果前妻繼續鬧，就會將她過往的醜事公諸於眾。消息一出隨即掀起網友熱議，不少人對於女子的行徑搖頭直呼，「別說為了孩子，根本是為了妳自己」、「這不就是逼婚嗎」「好聚好散，不要道德綁架了」。