大陸福建省福州市5月31日發生一起駭人事故，一輛運載40噸瀝青的貨車失控翻覆，導致滾燙的瀝青傾瀉而出，將一對騎車路過的母子活活覆蓋，最終因為嚴重燒傷，送醫搶救後雙雙不治身亡。

綜合陸媒報導，這起悲劇發生在福州市長樂區，一名35歲鄒姓女子騎電動車接7歲孩子回家，途中遇到一輛載著40噸滾燙瀝青的貨車因為超載嚴重，減速不及而發生側翻事故，母子倆當場被滿車瀝青埋壓，導致鄒女燒燙傷面積高達90％，四肢燒焦蜷曲，送醫後仍宣告不治；7歲孩童則全身多處燙傷、鎖骨骨折，搶救無效身亡。

事發至今已過半月，痛失妻兒的蔣姓男子仍走不出傷痛，哭訴妻兒是自己的精神寄託，如今已經是家破人亡，並痛批這起事故和貨車超載25倍有直接的關係，「沒有嚴重的超載就不會剎車側翻，不側翻的話，瀝青就不會壓住他倆。」

對此，福州市長樂區交通運輸局工作人員表示，該起事故由交警處理，最終事故認定以交警為準。而承辦交警則指出，目前嫌疑人已依法逮捕，案件正在偵察階段。