世界各國不少博物館會蒐集大量動、植物標本，作為學術用途，讓民眾更為了解，不過國外一名男子為了討女友歡心，竟然突發奇想將動物標本二次加工，做成鉛筆盒、娃娃和彈簧擺飾等，引起大批網友撻伐。

綜合外媒報導，28歲的德瓦尼（Jack Devaney）早在6年前就開始製作標本，雖然這並非他的主業，但因為女友喜歡，所以讓他更有動力投入標本製作。此外，女友平時除了會跟他討論新的想法之外，也會陪他擺攤販售標本，甚至買下他的作品給予行動上的支持。

不過德瓦尼製作的並非一般標本，而是將動物屍體結合物品，進行二次加工，做成實用的小東西，他最為知名的作品則是一款「老鼠鉛筆盒」，除了將冷凍老鼠的背部剖開後安裝拉鍊，還在老鼠屁股增設小工具，可以直接用來削鉛筆。

除了老鼠鉛筆盒之外，就連小鴨、小雞也是他的創作來源，經由安裝小物件，將這些標本重製成別的型態，像是老鼠磁鐵、動物腳掌彈簧、鴨蹼小人吊飾等，奇特造型掀起網友熱議，有人喜歡，但也有人嗤之以鼻。

對此，德瓦尼自嘲是一個「糟糕的動物標本師」（bad taxidermist），坦承自己是為了打動女友，加上想做一些能讓人發笑的東西，才會投入標本製作。但許多網友對於他的說法並不買單，認為他一點都不尊重這些死去的動物。