日本北海道一名女議員近日在牧場內與小馬自拍，沒想到在毫無預警的情況下突然被馬「頭槌」，瞬間摀住臉部，倒地不起，驚悚影片曝光後，一周就吸引逾605萬人次觀看。

綜合日媒報導，女議員田中久實有酪農業背景，今年4月當選後仍持續推廣，平時也經常透過社群平台向網友介紹當地的牧場生活，鼓勵民眾前往觀光。不過近日她與一匹馬互動時，馬匹突然以迅雷不及掩耳的速度轉頭，直接撞上她的腦門，痛得她五官擠成一團，眼睛也睜不開，以四腳朝天的方式瞬間倒地。

事後她也拍片報平安，表示額頭、右臉頰以及嘴唇破皮擦傷，意識有一瞬間消失，更自嘲自己被馬頭槌，但目前還沒被牛撞過。至於為何會突然遭到馬匹攻擊，她指出當時馬正在吃草，疑似是被小鳥嚇到後，才突然轉身跑開。

影片曝光後短短一周就吸引逾605萬人次觀看，不少網友紛紛留言直呼「這會腦震盪吧」、「感覺真的撞很用力」、「推廣家鄉是好事，但下次真的不要那麼靠近動物了」、「撞成這樣還能沒事，真是謝天謝地」、「馬很容易受驚，靠近時都要很小心」。