投資的風險非常大，但如果眼光精準，很可能因此實現財富自由。日本一名男子在10年前看上一台「法拉利F355」，儘管當時的收入無法負擔價格，他仍硬著頭皮申請車貸，並分期120期支付，直到今年5月他才終於付完貸款，而法拉利的價格也從700萬日圓（約新台幣152萬）上漲到2000萬日圓（約新台幣434萬），讓男子興奮不已。

根據《日刊SPA！》報導，54歲男子大野善直在10年前看上了「法拉利F355」，不過當時他的年收入只有276萬日圓（約新台幣60萬），法拉利卻要價700萬日圓（約新台幣152萬），儘管經濟狀況明顯無法負擔，但大野先生仍不放棄，硬著頭皮申請汽車貸款，並選擇分期10年，共120期來支付車貸。

為了償還貸款，大野先生一家人都過著忙碌的生活，他除了正職以外，晚上還會兼差當洗碗工，所幸岳父岳母家有一座穀倉，因此他能將法拉利停放在裡面，毋須另外支付停車位的費用；且在3年前，大野先生也停止車檢，省下了汽油費、車稅和保險費。

直到今年5月，大野先生終於還完車貸，而這台法拉利的價格在這10年來也不斷上漲，目前已經達到2000萬日圓（約新台幣434萬），讓大野先生興奮不已，「無論是現在或過去，工作就是一系列的忍耐，但因為我有這台法拉利，所以就算再痛苦、難過，我都可以忍受。」並透露這10年來他一直用心保養車子，只要他願意的話，隨時都可以賣出去、大賺一筆。