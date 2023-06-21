美國阿拉巴馬州一名男子慣性劈腿，5年前遇見真愛，由於女方是雙性戀，所以兩人達成共識，建立多重戀愛關係，但交往對象必須由女方挑選，如今他與4名女性同居，近日還迎來第5位，在網路上引發討論。

來自阿拉巴馬州史普林維爾（Springville）的傑洛米（Jerome）日前上節目「Love Don't Judge」分享愛情觀，提到他從小就知道自己很花心，每段感情都談得不長，經常劈腿傷害過許多人，「我有很多伴侶，從未覺得哪位女性能滿足我的需求」。

直到5年前，傑洛米遇到「真愛」潔思敏（Jasmine），但當時他已有交往對象，經過一番波折後才在一起，傑洛米提到，「潔思敏讓我產生結婚的想法，她會做飯、整理家務，可說是非常優秀的女性，最重要的是，她在性方面表現也很出色」。

傑洛米與潔思敏結婚後，兩人決定建立多重戀愛關係，潔思敏是一名雙性戀者，認為傳統一夫一妻制並不適合他們，她說「我來自基督教家庭，從來不敢追求自己想要的生活，但和傑洛米在一起後，我終於可以做自己了，但丈夫的新交往對象必須獲得我認可，而且人數沒上限」。

傑洛米如今和4名女性同居，近日將迎來第5位伴侶，但他們的愛情觀曝光後，許多人都無法認可，但夫妻倆完全不受影響，潔思敏提到，「這種生活方式才適合我們，每個人在家都分工合作，有人負責打掃，有人幫忙做飯，在相處中一起成長，生活也更有意思」。