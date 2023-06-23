大陸一名網友在社群媒體發文，指他剛到新公司上班時，在茶水間遇到另一名同事，兩人就簡單閒聊一下，未料對方開始抱怨，他其實不喜歡這份工作，原PO便鼓勵追求夢想，未料事後得知對方的身分後，讓他直呼太尷尬了。

一名網友在社群平台《小紅書》提到，當時他剛出社會不久，對工作懷抱著夢想，剛入職新公司第二天，他在茶水間碰到一名同事，對方正在沖咖啡，於是兩人順道閒聊起來，同事說他的工作是遊戲策畫，更抱怨他其實不喜歡玩遊戲。

原PO接著說「既然不愛，那你為什麼還要做這行？」鼓勵對方去追求夢想，同事則坦言「為了活著啊。」未料之後他才知道，對方是集團投資人，也算是遊戲部的老闆，讓原PO不禁表示，「人對活著的定義各不相同，我是極限求生版，冒昧了」。

此事被分享至微博，不少人分享自身經歷，「新入職的兩名同事家裡有工廠還買地，當時他們向我抱怨工作時，我還安慰人家」、「我公司一名前輩，也是常抱怨工作累，某天還真的提出辭職，當時我擔心他找不到新工作，沒想到對方家裡有好幾塊地」、「同事被裁員，我趕緊去安慰對方，沒想到他卻說『這樣也好，那就回家繼承家業吧』」。