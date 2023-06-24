越南一名父親育有一對雙胞胎女兒，但隨著孩子長大，兩人長得越來越不像，一人頭髮直、另一人有自然捲，讓他驚覺不對勁，於是偷拿孩子的頭髮做DNA鑑定，發現雙胞胎的媽媽是同一人，但爸爸卻不一樣，專家得知後表示，此為罕見案例。

根據越南媒體《Yeah1》報導，37歲人夫與妻子育有一對雙胞胎，近日他卻發現，孩子長得越來越不像，一個頭髮直但另一個有自然捲，他回想到妻子生產後，醫師就說「你有2個漂亮的女兒，不過髮型有些不同」，起初他沒多想，直到女兒2歲時，長相差異越來越大。

人夫在朋友建議下，將孩子的頭髮送至DNA中心鑑定，結果出爐後他很詫異，報告顯示其中一個是他親生，但另一個沒血緣關係，為了確認醫院當初是否搞錯孩子，回家偷偷拿到妻子的頭髮樣本，未料雙胞胎與妻子都有血緣關係，表示她們的母親是同一人，但父親卻是不同人。

河內基因技術中心負責人解釋，這是一個罕見案例，但仍然可能發生，在正常情況下，女性在月經週期內只會排卵1次，但有些人可以排2至3次，出現這種情況時，又與多名男性發生關係，卵子就可能與不同男性精子受精，導致雙胞胎不同父親的狀況。