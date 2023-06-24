弱肉強食、適者生存是世界上最殘酷的自然法則，野生動物只要一個不留神，就可能失去性命，淪為獵食者的大餐。近日網路上瘋傳一段影片，只見獅群正在分食著一隻河馬，怎料河馬儘管已經氣絕身亡，但仍在死後帶給獅群震撼的逆襲，嚇得公獅一臉錯愕。

事實上這段影片最早拍攝於2021年1月，法律專家霍區伯格（Heike Hochberger）和嚮導前往中非尚比亞的南盧安瓜國家公園（South Luangwa National Park）觀光，過去已有過多次狩獵旅行經驗的他，蹲點了17天才看到第一批獅子，當時牠們正懶洋洋地躺在潟湖邊休息。

下午一行人又驅車前往賞獅，只不過這次又多了一隻四腳朝天、明顯死亡的河馬。畫面中可見，獅群想大快朵頤一番，但又忌憚著湖裡的鱷魚，後來終於有一隻獅子打頭陣，下水和鱷魚爭食大餐，其他獅群也接二連三開吃。

不料當獅群吃到一半時，氣絕身亡的河馬突然頻頻發出爆炸聲響，就像是槍聲一樣，屍體也隨之噴出水柱，嚇得母獅們連忙躲避，進食中的公獅也震驚得一臉懵，不解為何獵物明明已經死亡，卻還有動靜。

對此，霍區伯格解釋，動物死亡時屍體會變得膨脹並充滿氣體，當獅子咬穿獵物表皮，就像刺破氣球一樣，使氣體噴出。同時他也強調，這一幕相當罕見，是自己過去從未見過的景象。