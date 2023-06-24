美國一名釣客日前與朋友開船到大沼澤地國家公園釣魚，釣到一條68公分鋸蓋魚並決定放生，未料引來一條公牛鯊，咬住朋友的手並拖入水中，眾人瞬間被嚇傻，所幸人很快就爬上船，隨後被送往醫院治療，驚險畫面在網路瘋傳。

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來自佛州的魯索（Michael Russo）日前與朋友到大沼澤地國家公園釣魚，順利釣到一條鋸蓋魚（Snook），他們並未打算把魚帶回家，其中一名朋友將魚放回水裡，渾然不知引來一條公牛鯊（Bull shark），朋友將手放入水中清洗，沒想到就被公牛鯊咬住。

魯索提到，朋友下一秒就被拖入水中，所幸鯊魚的體型不大，朋友順利脫身爬上船，隨後聯繫公園管理員，把人空運到醫院，目前正在接受治療，所幸傷勢並不嚴重，但他也提醒「大沼澤地國家公園內鯊魚可不是鬧著玩的，如果來這乘船，記得手都要放在船內」。

公牛鯊鼻子短又鈍且個性好鬥，攻擊前喜歡用頭撞擊獵物，因而得名，許多專家認為，公牛鯊是世界上最危險的鯊魚之一，而且牠們不同於其他鯊魚，能在海水與淡水生活，甚至能通過河流和支流冒險深入內陸，喜歡在沿海淺水區，表示人類遇到牠們的機會很高，公牛鯊幾乎什麼都吃，包括魚、海豚甚至其他鯊魚。