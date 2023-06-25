西元220年一代梟雄曹操離世，臨終前雖然沒有完成天下一統的心願，卻也看出司馬懿一家必成禍患，於是留下張遼、曹洪、曹彰以及夏侯尚等4名大將作為牽制，沒想到最後竟被兒子曹丕害死，導致曹魏勢力被司馬家一掃而空。

根據《搜狐網》報導，曹操離世之前曾多次提醒曹丕要小心司馬懿，並留下4名才智兼備的武將，原以為如此一來就能確保曹家萬無一失，沒想到他們全被曹丕給埋沒了。最終司馬懿於公元249年發動高平陵兵變，徹底掌握曹魏的軍政大權。

這4名虎將分別為張遼、曹洪、曹彰以及夏侯尚，其中張遼可說是魏國第一悍將，又是和曹操並肩作戰的元老，壓制司馬懿可說不是問題，但是曹丕卻偏偏選在張遼病重的時候派他出征東吳，最後死於吳國將領丁奉的暗箭之下。

至於曹洪則是曹操的堂弟，當年曾在宛城之戰和潼關之戰救曹操於水火之中，對於曹家的忠心自然不在話下。不過曹丕在登上皇位之前曾是紈褲子弟，讓曹洪很看不起，更因為拒絕借錢給他，被曹丕記恨數十年；曹丕登基後為了報復叔叔，更羅織罪名將其下獄，並削爵貶為庶民。

曹彰是曹丕的親弟弟，多次跟隨曹操征戰沙場，在軍中有很高的威望，曹丕上位後一直忌憚著曹彰的軍權，但又礙於是兄弟不好下手，便將曹彰發配邊疆。正史記載，曹彰是在京城洛陽猝逝，不過當時許多大臣皆認為是曹丕找人下手，《世說新語》也曾提到，曹彰之死是因為曹丕害怕曹彰的武勇，用毒棗將其毒殺的。

最後一個是夏侯尚，早年時與曹丕交好，娶曹丕妹妹為妻，後來因為寵愛小妾，冷落了正室而引起曹丕不滿，用各種理由刁難夏侯尚，甚至派人殺害他的愛妾，令夏侯尚悲痛萬分，最後抑鬱而亡。