封建王朝越到後期，通常皇帝的身體就會越差，尤其是清朝晚期，不少皇帝除了體弱多病以外，甚至還絕後，沒有生下任何子嗣接班，為何會出現這種現象呢？大陸歷史教授認為，可能的原因有4種，包含近親結婚、醫療條件不佳、運動不足以及壓力太大。

根據陸媒報導，在康雍乾盛世後，清朝國力逐漸走下坡，且清朝晚期的皇帝大多都較為短命，像咸豐在位11年，享年30歲；同治在位13年，得年18歲；光緒在位33年，享年37歲；溥儀雖然僅在位短短3年，卻是晚期皇帝中活最久的，享壽61歲；其中同治、光緒、溥儀都沒有生育子嗣。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，清代晚期的皇帝為何多數都體弱多病？其實這個問題沒有確切的科學根據，但她認為可能的原因有以下4種。第一是因為「近親結婚」，像順治、康熙都曾迎娶表姊妹，如果和近親生育後代，有很大的機率會造成不良影響；第二是「醫療條件不佳」，因為當時的醫療並不發達，老百姓的死亡率很高，皇室有專屬的私人醫生，死亡率可能比老百姓低，但整體而言，平均壽命還是比較短的。

第三是因為「運動不足」，清朝的皇帝雖然很重視戶外活動，經常舉行騎射和圍獵，但實際上從乾隆以後，皇帝親自參與騎射或圍獵活動的次數越來越少，運動不足的情況下，身體自然就容易產生問題；第四則是「壓力太大」，皇帝必須管理國家的所有事務，繁忙的政事導致心理和精神上的壓力，進而影響到身體的健康。