許多長輩節儉成性，大陸就發生了一起家中老人覺得貓罐頭給貓吃浪費，於是便拿來煮粥，結果導致一家四口食物中毒的事件，沒想到警方約談送貓罐的年輕人後，意外發現這家人的病因並非貓糧引起，而是當天飯菜含有黃麴毒素、亞硝酸鹽超標所致。出乎意料的結果讓不少網友打趣笑說，「這頓飯除了貓糧沒一個安全的！」

大陸一名男子近日在網路上分享一件奇葩遭遇，透露在別的群組看見一群高中生撿到了流浪貓，徵詢是否有人有養貓經驗，他想到家中還有貓糧，便好心寄了一箱過去，沒想到最後卻遭到警方約談。

男子一問之下才知，原來是撿到貓的網友收到貓糧後，家裡長輩看見貓罐頭的成分有魚又有肉，認為給流浪貓吃太浪費了，於是就拿去煮粥，結果當天一家四口突然上吐下瀉，緊急送醫後確認是食物中毒。警方追查食物來源，進而找上了提供貓糧的男子，要他拿著發票到案說明。

不過最讓男子錯愕的是，最後醫院檢驗證實，這家人的病因雖說是食物中毒，但並非貓糧引起，而是當天吃的米飯不僅含有黃麴毒素，醃菜的亞硝酸鹽也超標所致。

貼文一出網友全笑翻了，紛紛留言直呼「結局大翻轉」、「貓罐頭才是那餐唯一淨土」、「人吃的都不如貓吃的安全」。