古代皇帝個性百百種，有不少擁有特殊愛好的皇帝，東漢桓帝劉志的興趣就十分特別，很喜歡當小偷，還專門找來8個師傅教自己如何偷盜，學成之後就到各個大臣家偷東西，未料他竟在闖空門的過程中，找到權臣結黨營私、蓄意謀反的證據，順利剷除當時最具權勢的外戚集團。

大陸歷史學者紀連海指出，漢桓帝劉志是東漢第11位皇帝，他有一個奇怪的興趣，就是喜歡偷東西，為了當一名合格的小偷，他還請來8個師傅教自己如何做賊，等到出師之後，他就一個個闖入大臣家偷東西，每偷一次就會記錄下來，還要把「戰利品」藏到密室裡面。

劉志雖然闖空門好幾次，卻始終沒有偷權臣梁冀的家，民間就傳說是劉志不敢去偷，劉志聽到風聲後，為了證明自己的實力，就立刻將新目標訂為梁冀家，結果他才剛闖入庭院，就被家丁抓住、壓制在地上，梁冀過來把小偷的面罩扯下，驚覺是皇帝，嚇到急忙將人給放了，也沒有將此事放在心上，只以為是皇帝貪玩。

然而這其實是劉志的計畫，因為他即位初期，由太后梁妠臨朝聽政、外戚梁冀掌握大權，雖然梁太后死後，下詔歸政於劉志，但梁冀被賦予諸多特權，勢力極大，因此劉志打算將梁冀除掉，而劉志看似在偷東西，實際上其實是在蒐集證據，最後終於發現了梁冀結黨營私、蓄意謀反的證據，最終將他處死，梁冀宗族也有數十人遭到處決。