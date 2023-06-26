印度一名女子近日在火車站內，疑似為了閃避路邊積水，順手扶了一下旁邊的電線桿，沒想到卻意外觸電身亡，儘管當下有熱心民眾將其緊急送醫搶救，但最終仍回天乏術。
綜合印度媒體報導，住在東德里的阿胡賈（Sakshi Ahuja）於當地時間25日清晨5時30分左右，與妹妹帶著3名孩子抵達新德里火車站準備搭車，但是因為受到前一天大雨影響，車站外的道路積水嚴重，所以阿胡賈在穿越時順手扶了一旁的電線桿，打算閃避積水，沒想到卻遭到瞬間電擊。
強大的電擊力道讓阿胡賈當場倒地不起，一旁圍觀民眾見狀立即將其火速送醫，但經搶救後依然宣告不治。面對阿胡賈的驟然離世，妹妹喬普拉（Madhvi Chopra）控訴當局怠忽職守；阿胡賈的父親得知女兒死訊後也悲痛欲絕。
目前警方和鐵路部門獲報後已經立案進行調查，初步認為電線桿底部裸露的電線，很可能是導致這起悲慘事故的主因。
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