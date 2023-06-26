美國德州（Texas）聖安東尼奧國際機場近日發生一起駭人意外，一名地勤搬行李時遭飛機渦輪引擎吸入，當場絞死，美國國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查，目前還未公佈更多案情細節。

綜合外媒報導，這起事件發生在當地時間23日晚間10點25分左右，一架達美航空DL1111航班剛從洛杉磯抵達聖安東尼奧國際機場（San Antonio International Airport），沒想到著陸不久，就傳出一名處理行李的地勤人員在停機坪作業時，遭飛機引擎吸入，身體當場被絞爛慘死。

國家運輸安全委員會指出，DL1111航班著陸後，滑行到機場登機口時，只有一個引擎處於運行狀態，至於為何地勤人員會遭引擎吸入，詳細情況仍待進一步調查釐清。

據悉，該名地勤人員受僱於美國最大航空地面服務公司Unifi Aviation，該公司會將工人承包給包括達美航空在內等多個航空公司。事件發生後，Unifi Aviation發布聲明表示，對於員工的死亡深感悲痛，然而根據初步調查顯示，該起意外與公司運營流程、安全程序及政策無關，出於對死者的尊重，未來不會透過更多訊息，會全力配合相關單位調查。

事實上，美國阿拉巴馬州蒙哥馬利地方機場（Montgomery Regional Airport）2022年跨年夜就曾發生地勤被吸進飛機引擎的死亡悲劇，當時特使航空編號3408客機剛從德州達福國際機場（DFW International Airport）飛抵蒙哥馬利地方機場不久，在停機坪工作的皮埃蒙特航空34歲地勤愛德華茲（Courtney Edwards）隨即被吸進引擎身亡。美國職業安全與健康管理局（OSHA）近日公布裁決，認定皮埃蒙特航空未創造出安全的工作環境，導致暴露於危險中的員工死亡，因此判罰1.5萬美元（約新台幣48萬元）。