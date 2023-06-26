隋煬帝楊廣在歷史上被認為是一名暴君，不但好大喜功、勞民傷財，且行事荒淫、沉迷美色，不過大陸歷史教授指出，楊廣一生大部分時間並沒有那麼好色，反而將精力都用在管理國家上，晚期沉迷於美色，也是因為對未來以及江山感到絕望才做出的行為。

大陸中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼指出，古代有一套對於諡號的規範，比如「煬」字代表「好內遠禮」，也就是愛好美色、不講禮儀，而擁有「煬」字諡號的皇帝中，最廣為人知的就是隋煬帝楊廣，後世流傳許多他個性荒淫、愛好美色的傳聞，但蒙曼表示，這其實都是他在絕望之下做出的舉動，因為他覺得江山已經沒救了，所以躲到揚州的江都宮，反正遲早會被人砍頭，還不如趁著人生最後的時光及時行樂。

蒙曼提到，楊廣很多荒淫事蹟都發生在晚期，事實上他的人生大半時間都把能力用在治國上，根本無暇顧及美色。而楊廣一開始的諡號並不是「煬」，他過世後，兒子皇泰主楊侗替他取諡號為「明」，這是一個評價落在中偏上的諡號，意即這個人比較明智、明白，但是後來唐朝政權取代隋朝，自然不會為上一個朝代的君主說太多好話，於是才有了「煬」這樣的惡諡。

蒙曼透露，金朝海陵王完顏亮的諡號也是「煬」，因為他曾說過3個夢想，第一是「國家大事，全我來管」，第二是「敵國君主，我去擒拿」，第三則是「天下美人，做我太太」，結果就因為第三個夢想，而被取了不好的諡號，事實上海陵王在治國、攻敵方面也有許多厲害的地方；所以蒙曼認為，人們不應該一看到「煬」字，就先往壞的地方想。