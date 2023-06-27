美國猶他州一名21歲女子貝拉（Bela Chatwin）前往海灘玩水時，因為是陰天所以沒擦防曬，沒想到事後卻引發「太陽中毒」（Sun poisoning）症狀，整張臉腫得面目全非，後續擦類固醇藥膏長達3周，才逐漸恢復正常。

綜合外媒報導，身為室內設計師助理的貝拉，近日在網路上分享自己奇特的曬傷經驗，透露幾年前曾和親友一起前往加州聖地牙哥度假，由於當時是陰天，所以沒有特別擦防曬，結果躺在沙灘上時不小心睡著，5小時後醒來驚覺臉部嚴重腫脹，把3歲的妹妹艾羅（Aero Chatwin）嚇了一跳，完全認不出是她；其他人則說她看起來就像是「外星人」。

貝拉就醫後被診斷為「太陽中毒」，因為紫外線曬傷導致皮膚發炎腫脹，甚至起水泡，嚴重程度就連醫師也感到震驚，事後貝拉擦了3周的類固醇藥膏，臉部才逐漸恢復正常。

貝拉表示，有了這次的經驗，才發現自己對太陽光過敏，只是過去都很勤勞防曬，所以才沒發現，因此希望藉由自己的經驗，提醒大眾外出遊玩時不要輕忽防曬的重要性。