美國一對夫妻相差26歲，儘管年齡差距大，卻未成為愛情阻礙，兩人相知相惜長達25年，但夫妻倆外貌差很大，外出時常被誤認是父女，此外妻子保養得宜，儘管已經45歲了，仍會收到不少男網友私訊，希望當「乾爹」包養她。

根據《每日星報》報導，45歲艾莉森（Allison Hornsby）與71歲丈夫班（Ben）在1998年認識，當時擔任郵差的班經常到艾莉森工作的當舖送信，兩人才有了交集，進而發展出戀情，儘管兩人年紀差很多，但仍決定要攜手面對未來。

艾莉森結婚時，雙方家長都並未反對，如今夫妻倆住在美國佛州，育有5個孩子，生活過得很幸福，但艾莉森提到，年齡差異確實也帶來一些困擾，他們一家走在路上時，常遭到路人異樣看待，丈夫被誤認是她的爸爸、孩子們的祖父。

儘管艾莉森已45歲但保養得宜，經常收到男網友私訊，年紀較大的想當「乾爹」包養她，有些年紀比她小，則表示想與艾莉森發展婚外情，讓艾莉森覺得被冒犯，她說雖然與丈夫年齡差距大，但婚姻關係很健康，為了讓別人知道他們關係好，她還特地設IG帳號分享生活。

艾莉森提到，她與丈夫的孩子分別是雙胞胎與三胞胎，班下班回家後都會幫忙換尿布、帶小孩，2010年班退休後也是如此，雖然非常辛苦，但夫妻倆都挺過來了，他們認為真愛不應受年齡限制，並鼓勵有類似經驗的情侶勇敢追愛，不要被外界的聲音影響。