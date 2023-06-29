國外一名男子日前在論壇Reddit提到，他與妻子在工作上認識，兩人一起創業還墜入情網，不久後妻子懷孕生下龍鳳胎，孩子如今都已17歲了，最近他買DNA檢測試劑來玩，發現孩子並非他的親生骨肉，才知妻子18年前曾與別人發生一夜情。

根據《鏡報》報導，一名男子在論壇Reddit分享自己的故事，指他與妻子凱莉（Kelly）20年前在工作上認識，他們對於事業野心勃勃，最後決定一起創業，並發展出戀情，創業1年後就決定結婚，但婚後幾個月，兩人因工作意見不合而大吵。

當時原PO氣到離家外宿，幾周後妻子找到他，兩人又和好如初，沒多久妻子就懷孕，生下一對龍鳳胎，如今已經17歲了，過程中他們互相扶持，生活過得很幸福，近日原PO好奇買DNA檢測試劑來玩，結果顯示孩子並非他的親生骨肉。

原PO向妻子討說法，凱莉瞬間落淚並不斷道歉，指當時他們吵架後，她就跑到酒吧抒發情緒，喝醉後與陌生男子發生一夜情，隔天起床她什麼都不記得，當下只覺得很內疚，又害怕失去丈夫才從未坦白，往後的日子她不曾做出不忠的事，也一直以為孩子是兩人的結晶。

原PO提到，得知真相後他難以接受，於是跑到酒店獨自冷靜，「雖然孩子不是我的骨肉，但我依然是他們的父親，我不可能拋棄他們，妻子也是很讚的母親及商業夥伴」，最後他們決定進行婚姻諮詢，目前關係已經修復了，雖然不可能回到從前，但他們都能繼續往前看了。

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