在清宮劇中經常看到宮女挨打挨罵的場景，但這並不代表她們都是專門伺候主子、身分低微低微的下人。大陸歷史學者指出，清朝的宮女不是誰都能當，不但出身有嚴格限制，還得通過內務府選秀，有些人甚至是官員之女，原本在家也是被人服侍的大小姐，卻要入宮服侍其他人。

大陸歷史學者紀連海指出，在清朝無論是妃嬪還是宮女，都要從「自己人」裡挑選，身分必須為旗人，漢人很少有機會能進入宮中；上三旗中有包衣三旗，世世代代為皇室服務，而清朝著名的選秀制度分為兩種，一種專門替皇帝增添後宮人數，一種則用於挑選宮女，《延禧攻略》女主角魏瓔珞的原型人物「孝儀純皇后」，就是正黃旗包衣出生，透過內務府選秀入宮、擔任宮女，最後逆襲為皇后。

除此之外，雍正帝的諭旨也曾提到，「嗣後凡挑選使令女子，在皇后、妃嬪、貴人宮內者，官員世家之女尚可挑入；如遇貴人以下挑選女子，不可挑入官員世家之女。」也就是說，貴人以上的宮中女主，可以使用官員之女作為服侍自己的宮女，而這些人在家中原本也是受人服侍的「大小姐」。

但無論如何，宮女在清宮中仍屬於底層階級，因此針對她們的規矩非常多。第一，行動受到嚴格限制，只要有男性出現，宮女就得主動迴避，還要「行不回頭、笑不露齒」，更不能大聲喧嘩，甚至連自己的生命都無法掌握，若被發現自盡就會受到嚴重懲罰，被救回的被發配邊疆，終身為奴，沒被救回的則連累家人，還將曝屍野外。

第二，嚴重控制飲食，每頓飯都只能吃八分飽，且不能亂吃東西，怕吃壞肚子耽誤正事；第三，穿衣打扮也有嚴格規定，衣著必須樸素淡雅，衣服不是淡綠色，就是紫褐色，除了皇帝誕辰的萬壽月以外，平時也不能描眉畫鬢、擦胭脂。