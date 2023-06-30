泰國農磨蘭普省一名39歲男子巴迪欽（Praditsin Chuypad），日前在一座森林公園使用割草機除草時，因為刀片斷裂噴飛，擊中他的生殖器及腹股溝等處，最終因為失血過多身亡。死者的叔叔表示，姪子割草的刀片並非標準用於修剪草地，而是專門切割金屬，沒想到因為一時貪快而釀成憾事。

根據泰媒《Thaiger》報導，事件發生在本月28日，地點位於依善地區（Isan）的一處森林公園，當地警方獲報後隨即趕抵現場，並發現巴迪欽的屍體，只見他的褲子及下半身全被鮮血浸濕，一旁停放一台割草機和碎裂的金屬切割刀片。救援隊褪下巴迪欽的褲子後，發現他的陰莖有切割過的痕跡，左側腹股溝也有一道很深的傷口，因為影響到大動脈，造成大量失血身亡。

對此，巴迪欽的叔叔表示，姪子從小就熟悉割草機的操作，但他此次使用的刀片並非標準用於修剪草地，而是專門切割金屬，自己過去就曾多次警告姪子此事的危險性，但姪子認為這樣子工作起來比較快，並沒有理會，導致憾事發生。

森林公園管理員透露，死者26日起受雇到園區清理草地，並被要求28日完成，不過當他發現巴迪欽出事後，雖然曾試圖援救，可惜巴迪欽最終仍傷重不治。