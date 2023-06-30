日本近日發生一起駭人的凶殺案，一名45歲女子分屍70幾歲的老母親後，將屍塊裝進塑膠袋內，並堆在浴缸中，28日落網後竟供稱，殺害母親是成為靈媒的必要修行，最後被警察依遺棄屍體與損壞遺體嫌疑逮捕。

綜合日媒報導，家住千葉縣市川市的45歲女子新佳穗理（新かほり，音譯），27日在家人陪同下到住家附近的警局自首，聲稱自己殺害70幾歲的老母親後又將其分屍，警方28日前往母女倆的住處，並在浴缸中發現多袋屍塊，於是依遺棄屍體與損壞遺體等罪將其逮捕。

根據初步調查，新佳穗理在家中趁著母親熟睡時將其勒斃，接著使用菜刀分屍，並強調，殺害母親是成為靈媒的必要修行，因為母親是不能存在於這個世間的。警方30日將死者遺體交由法醫相驗，以確認具體的死亡時間及死因。

事發後，有不少調查人員進入現場採證，新佳穗理的鄰居對於這起事件感到非常意外，直言母女倆平時感情深厚，死者還經常稱讚自己的女兒，沒想到竟然發生如此憾事。