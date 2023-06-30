工作時若被分配到不擅長的任務時，有些人會想辦法突破自我，但有的人從中感到挫敗後，可能會想辦法逃避。日本一名50歲女子入職第一天，剛好公司要開會，她被要求寫會議紀錄，沒想到卻紀錄得亂七八糟，讓她覺得公司很不專業而離職。

根據《キャリコネニュース》報導，東京一名50歲管理職女性應徵上一份工作，不過到職第一天，公司剛好要開會，要求她擔任當會議記錄員，她提到開會確實需找人做會議紀錄，作為會議決議結果的證據，可以防止日後誤會，也能向未參與會議的人分享訊息。

原PO表示，會議記錄不只開會內容，還包括發言人的名字，但她才第一天上班，同事的臉和名字根本兜不起來，但被交辦這項工作，也只能硬著頭皮寫，導致會議紀錄寫得亂七八糟，讓她自尊心大受打擊，此外也認為公司做事不夠謹慎，隔天就決定離職。

原PO說，當時她辭去工作，以免日後被捲入更多麻煩，如今事隔多年，回想起這件事依舊記憶深刻，更直言若是能重新選擇，她絕不會再踏入那間公司。此經歷曝光後，有些人認為原PO把事情看得太嚴重，也有人覺得，從處理事情的方式，就能知道公司制度是否健全，上司是否與自己合拍，與其浪費時間，還不如早點看清。