大陸江蘇省無錫市近日發生一起奇葩命案，一名男子駕駛百萬豪車準備離開停車場，沒想到探出頭繳費時疑似操作不當，脖子竟被卡死在車門之間，當場被活活夾死，離奇畫面曝光後引起網友驚呼，「這是什麼奇葩的死法！」

綜合陸媒報導，這起事件發生在本月26日，駕駛一輛白色凱迪拉克轎車的男子，當時正準備通過停車場的繳費車道，不過卻疑似沒拉手煞車，就開車門要去操控閘門，但身體才略微探出車外，移動中的車輛竟撞到閘門柱，導致車門往回關上，他因為來不及縮頭，脖子就這樣被卡死在車門與車體間的夾縫，當場氣絕身亡。

影片被轉貼至PTT後，有網友質疑這種奇葩的死法是算自殺還是他殺？不少人紛紛留言直呼「蠢死的」、「真的假的有這種死法」、「看起來不是瞬間的，是慢慢窒息死的」、「開車習慣不好，出意外早或晚都一樣」。

也有網友認為，是停車場設計不良釀禍，「有些真的是停車場設計問題，手根本構不到」、「這種設計真的很討厭」、「舊式刷卡片或投幣的才會這樣，現在很多新的都改成車牌辨識，就是防止這種意外發生」。