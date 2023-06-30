古代家世顯赫的男性，經常會娶三妻四妾，確保有人能傳宗接代。清朝攝政王「多爾袞」在電視劇的形象，總是癡情於孝莊文皇后，只娶了一個小妾，但事實並非如此，歷史上他擁有妻妾十人，膝下卻只有一個女兒，主要和他的健康有關。

多爾袞是努爾哈赤第14子，皇太極的弟弟，也是順治帝的叔父，在順治朝初年，成為實際最高領導人，西元1644年清兵入關，他對鞏固清朝在中原統治起關鍵作用，也是滿人征服漢人的主要功臣之一，順治帝甚至稱他為「皇父攝政王」。

大陸歷史學者紀連海提到，多爾袞娶了6妻4妾，但妻妾只為他生了1個女兒，主要是他在松錦之戰中過於勞累，這是一場明清間的重大戰役，足足打了2年，戰後多爾袞元氣大傷，身體出現各種疾病，一是怔忡之症，心臟狀況極差，二是中風，最後則是咯血症。

此外在《多爾袞攝政日記》記載，「機務日繁，疲於裁應，頭昏目脹，體中時復不快」，指多爾袞入關後，還要處理各項事情，每天都很疲憊，身體越來越差，自然就影響到生育，而且多爾袞的女兒還是在松錦之戰前出生，可見這場戰役對他身體造成極大傷害。