古代封建社會，皇帝貴為九五之尊，擁有至高無上的權力，正所謂「君要臣死，臣不得不死」，古裝劇中也經常出現皇帝賜死大臣時，那些將死之人還要對皇帝感恩戴德，不合常理的情節，讓現代人看了無法理解。事實上，背後有3大原因，讓大臣不但要謝，還要大謝特謝。

根據《搜狐網》報導，古人面對皇帝賜死，不僅不會辯解，甚至會隆重地叩頭謝恩，主要原因有三個，首先是虛榮感，在古代能夠讓皇帝親自賜死的，多半是有頭有臉的大人物，或是曾替國家立下功勞者，普通百姓或是品級較低的官員如果犯了罪，通常都是直接由相關部門進行懲處發落。

其次是一種賞賜，相較於普通百姓犯了死罪，都會被拉到市井上行刑，死狀悽慘，甚至屍首分離；而皇帝賜死則可以留一個全屍，無論是被賜白綾或喝毒酒，至少屍身能確保完整，受到妥善安葬。更重要的是，古代若是身首異處，則不被允許進入自家宗祠，自然也無法受到後人祭拜。

最後則是意味著能保全家人，相較於有些刑罰是連坐法，甚至會株連九族，皇帝賜死大臣，一般都只針對大臣一人，其餘家人不受任何牽連，後人也能正常考取功名。