嚇死人！大陸海南一名屋主與家人在家吃飯時，門突然被打開，隨後出現一條鱷魚，眾人嚇得趕緊跳到桌子上，鱷魚似乎是來蹭飯的，屋主丟了幾塊肉，牠才心滿意足地離開，畫面讓人看了不禁捏一把冷汗。

綜合陸媒報導，海南東方一名屋主與家人吃飯時，聽到旁邊的玻璃拉門被推開，眾人轉過去一看，發現出現一條鱷魚，表情看起來非常兇狠，眾人嚇得跳到椅子與桌子上，深怕下一秒被鱷魚攻擊，隨後屋主扔了幾塊肉，鱷魚才緩緩離開。

屋主本身從事鱷魚養殖業，闖入的鱷魚就是他所飼養，笑著表示「牠經常爬上來，應該是餓了，牠就像是來取餐的，拿了兩塊肉就走了」。影片累積50萬觀看次數，不少網友回應「鱷魚：大家都冷靜點，過來蹭個飯而已」、「鱷魚會爬樹，是真的很恐怖」。

而大陸海南地區確實有不少人養鱷魚，以位於東方市三家鎮東部的紅草村為例，該村原本依靠傳統農耕產業，2015年退役軍人徐祥猛和夥伴引進第一間鱷魚養殖場，村民也紛紛投入這一行，如今東方市以紅草村為中心，打造鱷魚研發、養殖、加工、銷售產業鏈，還設置觀光園區，供人欣賞鱷魚。