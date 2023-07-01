清軍入關後訂下許多宮規，妃嬪應循滿蒙聯姻或八旗選秀入宮，按常理來說，不可能會出現民間漢人，但地方官有時會擄掠民間女性，偷偷進獻給皇帝，導致她們的家人根本不知情，古代通訊又不發達，因此出現民人嬪妃與家人失聯的狀況。

依照清宮體制，妃嬪唯有靠滿蒙聯姻與八旗選秀兩種途徑才能入宮，後宮理應只有蒙古或旗人女子，不過順治皇帝並未遵守體制，他的恪妃就是出身民間，而被後世稱為「一代英主」的康熙，後宮民女更多，例如順懿密太妃、熙嬪陳氏、靜嬪石氏等。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，地方官員會找一些民間漢族女子進獻給皇帝，有些還是用擄掠的方式，不過百姓女子入宮違犯祖制，因此通常都是在私底下進行，導致她們的家人不知情，皇帝也不希望外界知道，所以不讓出身民間的妃嬪與家人聯繫。

此外乾隆皇帝力行宮廷內外隔離制度，也就是不允許與家人聯絡，對於民女嬪妃來說，入宮幾乎長達10至20年，即使皇上同意她們與家人聯繫，無奈古代交通、聯繫不便，若又遇到家人搬家，基本上就是斷聯，就算女子有告知家人被進獻給皇帝，中間出了點意外，到底有沒有成功入宮，家人也無從得知。