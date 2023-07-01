男女的想法差異大，就算夫妻在一起很久，還是容易為小事爭吵，甚至演變成離婚導火線。日本一名60多歲婦人參加完兒子的婚禮後，隔天遞給丈夫一張離婚申請表，對方看了非常詫異，而離婚原因全是生活小事，卻發展成感情破裂的元兇。

根據日媒《現代ビジネス》報導，一名60歲婦人與丈夫結婚30年，兩人看似感情和睦，未料舉辦完兒子的婚禮後，婦人便向丈夫表示想離婚，讓老公相當不解，表示「在這麼值得慶祝的日子，你是在開什麼玩笑嗎？」，但婦人依舊堅持離婚。

夫妻倆向心理學家山脇由貴子尋求諮詢，婦人提到這30幾年來，每次遇到事情時，丈夫都是以家庭為重，從未站在她的角度，讓她感到非常不滿，「我要他付出代價，就算在一起30年，我們還是無法理解對方，這就是夫妻間可悲的現實，情況持續下去只能以離婚收場」。

老婦進一步提到，丈夫非常愛乾淨，每次洗碗時都要求餐具分大、小尺寸處理，才不會把廚房搞得一團亂，但她認為混在一起洗比較快，此外每次洗完澡出來，丈夫也要求浴室地板不能有積水，所以每當她清洗完畢，都會努力把頭髮甩乾，就是避免留下水痕，諸如此類的生活小事，讓她覺得好累。

據日本厚生勞動省統計，2020年離婚案件共有19萬3253件，其中結婚20年以上的「中年離婚」占21.5％，創下過去最高記錄，而離婚第一大原因是「個性不合」，其中男性占29％、女性占64％，即使許多丈夫認為自己瞭解妻子，但女性並不這麼想，覺得與丈夫在相處上出現問題，最終選擇離婚。