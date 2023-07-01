古代封建社會，帝王為了爭奪權力、土地或金錢，經常不惜一切發動戰爭，但礙於通訊落後，常用書信傳送軍機要件，因此為了防堵機密情報遭到敵人截獲，便發明了不少保密方式，包括陰符、陰書及蠟書，在傳遞內容上也設置了不易被敵人所破解的符號，像是隱語、字驗。

根據《搜狐網》報導，古代軍事情報的互通過程，保密的方法有很多種，最為人所知的是陰符、陰書及蠟書，其中「陰符」是以銅版或竹木版製成，上頭刻有花紋，一分為二，以花紋或尺寸長短作為秘密符號。

至於「陰書」則是將書信分解為三封，必須三封信合在一起看，才能了解內容，發信者會將這三封信分別交給三名信使，由三地出發，確保信使不幸被敵方截獲時，也不會洩露軍機。而「蠟書」顧名思義就是將保密書信，封存在兼有防潮、防水的蠟丸裡。

除了上述三種之外，古人在傳遞內容上也設置一些不易被敵方所破譯的符號，實際上就是一種軍事密碼，又稱作「隱語」，透過藉助他物，無論是比喻或暗示，傳遞軍事情報。值得注意的是，這種猜謎似的隱語，需要雙方心有靈犀，才能較為準確地溝通，但也容易發生誤會。

為了讓訊息更加精準，又不讓別人輕鬆破解，古人在設計隱語方面也逐漸形成一套術語，那就是事先將要聯絡的事項，以術語的形式編排好次序，將領們平時均加以熟記，每次作戰之前，主將與每個出戰的偏將約定，雙方以某一首沒有重複用字的五言律詩為「字驗」。

若有事報告，就隨意寫成一封書信，將要報告之事的次序對應於該詩中的第幾字，然後在普通書信中的某字旁加一記號即可，主將回覆也要如法炮製。如此一來，就能得到具體的指令，又能高度保密。