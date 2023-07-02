一代梟雄曹操雄霸天下，不僅坐擁北方千里土地，更手握百萬強軍、擁有不少謀士，其中一位名叫楊修的官員才高八斗，就連曹操也承認自己的才能不及他，不過卻因為犯了2大禁忌，被曹操給殺了。

根據《搜狐網》報導，曹操用人唯才，手下能人異士眾多，之所以容不下楊修，並非是因為忌妒他的才能，主要有2大原因。首先是他將曹操的心思摸得一清二楚，在其擔任主簿期間，當時正在修相國府的大門，曹操親自前往視察，離開後只在門上寫了個「活」字，讓眾人看了面面相覷，後來楊修見狀立刻將門拆下。原來曹操在門上寫的「活」字，正是代表著「闊」，意思是嫌門太寬，楊修才趕緊命人將大門拆了重新修建。

還有一次，有人送了一盒酥餅，曹操吃了一口後就在蓋子上寫了「一合酥」，楊修進屋看見後，就讓大家把酥餅分著吃。曹操見狀反問他為何這麼做，楊修表示，「一合」拆開正好是「一人一口」，直言既然盒子上寫了一人一口酥，又怎能違背丞相美意。

不過雖然聰明是好事，但如果用來揣測主公的心思那就另當別論了，許多學者認為，楊修是因為參與了曹植和曹丕的太子之爭，才引來殺機。當時楊修曾幫曹植出了幾個主意，贏得曹操歡心，不過曹操對於楊修介入立儲一事十分記恨，但他當下並沒有發作，直到某次行軍，曹操以「雞肋」作為夜間口號，楊修立刻就猜到曹操用意，認為雞肋食之無味棄之可惜，推斷曹操隔天必然會退兵，於是立刻叫僕人收拾行李準備回家。

這番話固然是猜中了曹操的心思，但傳到曹操耳裡之後，立即以「擾亂軍心」為由，命人將楊修給殺了，畢竟君主最忌諱別人猜測自己的心思，尤其是曹操這種多疑之人。