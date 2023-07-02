一代女皇武則天是正史中唯一承認的女皇帝，然而她在臨死前卻下詔，表示自己要「去帝號、歸陵」，除去原本皇帝的名號、重返皇后的身分，並和亡夫唐高宗李治合葬於乾陵，此外還立下了一塊「無字碑」，相較於李治那塊寫滿一生功績的石碑，武則天的石碑上卻一字不刻，因而成為歷史上的一大謎團。

大陸中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼指出，乾陵立有兩塊石碑，西邊那塊是唐高宗李治的，上面刻有密密麻麻的豐功偉業，東邊那塊則是武則天的，雖然高大巍峨，上面卻一個字都沒有，這就是武則天著名的「無字碑」。

自古以來，歷史學者或民間流傳了許多種關於「武則天為何立無字碑」不同的說法，第一種是武則天自覺功勞太大，文字無法描述；第二種是武則天自覺罪孽深重，不敢寫出來；第三種則是武則天覺得千秋功罪，自有後人評斷，於是只留下一片空白，讓後人用想像力去填補。

但蒙曼認為，這三種說法都是錯誤的，因為無字碑是在武則天過世後才立的，所以跟她本人的想法沒有任何關係，但後人又為什麼要替武則天立一塊無字碑呢？蒙曼解釋，古代的帝王陵寢制度其實是不立碑的，因為皇帝的功勞太大，無法用一篇短短的文章詳盡描述，然而武則天是個標新立異之人，因此當李治過世後，她就替亡夫立了一塊碑，並寫了一篇《述聖記》，將他生前的功績都刻在石碑上。

帝王立碑因而形成新的傳統，武則天的兒子唐中宗李顯也替她立了一塊碑，但選好石頭、刻好圖騰後，麻煩也隨之而來，因為武則天死後，唐朝就進入最動盪的時期，皇帝一個換一個，幾乎所有的政治勢力都曾獲得權力，而且每一種政治勢力對於武則天都有不同的評價，在這種狀況下，武則天光是尊號就換了7、8個，從「則天大聖皇帝」到「則天大聖皇后」，直到唐玄宗時期才固定為「則天順聖皇后」。

在這40多年間，沒有人能給武則天一個評價，所以刻碑的事情也一拖再拖，到了最後只能不了了之，成為我們現在看到的無字碑。