美國加州洛杉磯一間動物收容所救援了一隻高齡12歲的德國牧羊犬，但因為遲遲沒有人領養，早在去年12月就被列入安樂死名單，有網友得知消息後，在狗狗即將被安樂死的前30分鐘，驅車衝往收容所將牠救下，給了狗狗重生的機會。

綜合外媒報導，飼主翠西·鮑爾（Trish Bauer）去年12月22日在社群媒體上，看見當地動物收容所一隻被收容許久的12歲德國牧羊犬「威爾伯」（Wilbur）即將安樂死的消息，她不捨地在影片下方留言「如果有需要的話，我願意收養威爾伯」。而到了隔天，該機構再度更新留言，指出「目前仍沒有人來救威爾伯，牠即將在30分鐘內被安樂死…」。

翠西看到後嚇了一跳，立刻抓著牽繩，驅車載著女兒前往動物收容所，最終趕在威爾伯被安樂死之前，給牠一個溫暖歸屬。翠西透露，當時抵達收容所後，看見骨瘦如柴的威爾伯跑了出來，自己不禁眼角泛淚，狗狗也隨即投入女兒的懷抱，「我和牠四目相接的瞬間，讓牠知道牠今天不會死了。」

事後翠西領養了威爾伯，並將牠改名為「庫珀」（ Cooper），同時送往動物醫院進行健康檢查，沒想到獸醫師卻表示，庫珀脖子上的腫瘤是癌症，必須立刻進行切除。幸運的是，庫珀經過幾個月的休養不僅戰勝癌症，也恢復了健康和活力，更重要的是找回了以往缺失的那份快樂，令翠西感動直呼，「我以前從沒見過這樣的眼神，牠眼裡有家！」