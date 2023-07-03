明太祖朱元璋出身貧寒，當過乞丐、和尚，雖然書讀得不多，但稱帝後格外重視孩子的教育，甚至不惜找來「明初詩文三大家」之一的宋濂，教育嫡長子朱標。不過畢竟朱標與一般學子不同，宋濂隨即開門見山問道，如果孩子不聽話能打嗎？朱元璋一聽，霸氣回答4個字後，讓後世盛讚不已。

根據《搜狐網》報導，為了給太子找帝師，朱元璋鎖定了在文學、歷史、政治、思想文化方面都造詣極深的宋濂，甚至稱其為「開國文臣之首」。不過宋濂一開始並不願給太子朱標當老師，畢竟正所謂伴君如伴虎，皇子也不好教，於是開門見山問道，「小兒頑劣，可訓乎？」朱元璋聽了之後便霸氣允諾「不死即可」。正是這堪稱經典的4個字，讓宋濂笑了，同時也看到了朱元璋的誠意。

事實上，宋濂當然不可能真的對皇子動不動就體罰，只是想要心裡有個底，在得知朱元璋的態度後，宋濂也就放膽教，朱標在宋濂的教導之下也成了出色的皇子。不過宋濂事後因為自己的兒孫被牽扯到反叛案當中，險些被朱元璋處死，多虧馬皇后與朱標力保，才改為全家流放至茂州（現如今的四川茂縣）。

洪武25年，一直被朱元璋作為儲君培養近30年的朱標，突然因病猝逝，享年37歲，消息一出令朱元璋悲痛欲絕。儘管朱元璋事後堅持將朱標的兒子，也就是自己的孫子朱允炆拉上皇位，但當其駕崩不久後，第4子朱棣便發動靖難之役，起兵攻打朱允炆，最終在建文4年攻破南京，成為明朝的第3位皇帝，改元永樂。