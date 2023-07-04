大陸黑龍江哈爾濱一名男子釣魚時，發現河中出現一隻小羊，在水面上載浮載沉，牠害怕地不斷慘叫，岸邊一隻牧羊犬發現後，趕緊跳下河營救，叼住小羊後拚命往岸邊游，游了約50多公尺才上岸，眾人看了直呼牠是英雄。

根據《澎湃新聞》報導，黃姓釣客日前到哈爾濱呼蘭區河邊釣魚，發現河中央出現一隻小羊，牠嚇到不斷慘叫，原本跟在小羊旁邊的牧羊犬發現後，立刻跳入水中搶救，游到距離岸邊50公尺處，順利叼到小羊並往岸邊游，救了小羊一命。

黃姓釣客提到，牧羊犬抵達岸邊時，早已精疲力竭，而小羊則是一臉呆滯，之後他幫忙尋找小羊的飼主，在距離案發約2、300公尺處，順利找到主人，不過對方似乎未發現羊和牧羊犬不見，正打算帶羊群回家了，此事曝光後，在網路上引發討論。

不少網友表示，「盡責的牧羊犬」、「主人得獎勵3個大雞腿才行」、「牧羊犬關鍵時刻比主人有用」、「汪汪立大功」、「狗狗像家人又像朋友」，不過也有人提到，羊其實會游泳，不必太擔心，「我放過羊，牠們曾當著我的面游過泳」、「羊生氣了：我自己會游，別亂咬！」