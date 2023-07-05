說到高薪行業，一般人都會想到醫師、律師等師字輩的工作，但在古代「掏糞工」竟也是高薪行業，唐代就有一名男子以收集、販售糞便為業，並因此成為長安城的大富翁，還有不少農民為了施肥、賺錢，爭先恐後跑到大城市運送糞便。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，古代城市能保持衛生，和農業生產技術密切相關，因為古人十分重視糞便，所以不少農民爭先恐後到城市運糞便，而且從清代的文獻可以發現，當時的人們認為，越是大城市的人糞便價值就越高，因為大城市的人吃得比較好，糞便的肥力自然也比較高。

漢武帝時期上林苑養了很多鹿，當時軍費緊張，漢武帝就售出這些鹿的糞便以補貼軍費，到了漢元帝時期，據說每年能賣出70億元，換算下來等於現在的70萬人民幣（約新台幣295萬），由此可見糞便的買賣是非常賺錢的。

後來到了唐代，根據《朝野僉載》記載，當時長安城有一名叫作羅會的富翁，他就是靠收集、販賣糞便為業並發財的，於是老百姓為了諷刺他，把他家稱作「雞肆」，因為古人認為雞就是用爪子在糞堆裡面刨食，並以此暗喻羅會暴富的方式。

唐高宗時期，宮裡養了很多馬匹，每天都產生大量的馬糞，有官員建議可以販賣馬糞牟利，高宗便詢問大臣劉仁軌的意見，他答道：「利則厚矣，恐後代稱唐家賣馬糞，非嘉名也。」意指賣馬糞的利潤確實豐厚，但恐怕會因此背上「唐家賣馬糞」的名聲，高宗不願意，這件事也就此作罷，但也可以從劉仁軌的回答中看出，買賣糞便在當時確實是很賺錢的行業。