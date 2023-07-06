大陸四川一名女子日前晚上搭公車，豈料卻瞥見附近座位的窗外，出現一隻輪廓清晰的黑手，當時旁邊都沒有坐人，她認為可能是撞鬼了，嚇到不敢亂動，但之後仔細一看才發現，那其實是貼在公車車身的廣告，她才忍不住笑了出來。

四川成都一名女網友在社群媒體《小紅書》提到，日前她晚上搭公車回家，望向窗外看風景時，卻發現隔壁座位的窗邊，竟出現一隻黑手，手指與手臂輪廓都很清晰，由於黑手位於窗外，基本上那裡也不可能站人，讓她看了驚覺撞鬼。

原PO冷靜後鼓起勇氣靠近一看，發現黑手其實是成都第31屆世界大學生夏季運動會海報的一部分，主辦單位在公車車身張貼海報，海報內是一名選手舉手的模樣，而手正好貼在玻璃窗上，從車內看就像一隻手突然伸出來，讓她笑說「你們知道那一瞬間我有多害怕嗎！」

貼文曝光後，在網路上掀起討論，不少人表示，「我也被這個海報嚇過，而且還是在白天」、「乍看真的會被嚇死，尤其是在晚上碰到」、「我看了半天也沒看懂，還以為是後座乘客的手，但拉遠一看，發現後座根本沒有人，嚇死我了」、「成都大運會：很好，就這麼宣傳我」。