戰爭在人類社會進程中發揮著重要作用，不過古人打仗並非一言不合就開打，而是多半選在秋天發動攻勢，自古以來也有「打秋風」、「秋獵」這樣的說法，之所以會出現這樣的情況，主要有4大原因。

根據《搜狐網》報導，古代戰爭之所以大多發生在秋季，首先跟農業文明有關，由於社會生產力低下，古人相當重視農忙時節，一旦錯過了耕種，勢必得面臨飢荒，所以春夏期間並不適合打仗。

再者，古代封建社會，大多是「兵農合一」，老百姓平時務農種地，春耕夏耘，即便要發動戰爭也很難找到人手，所以自春秋戰國時期開始就約定成俗，只有秋天才能大動干戈，這樣的慣例一直被後代延續下去。

第三，正所謂兵馬未動糧草先行，古代發動戰爭往往需要儲備一定的糧草，因此唯有在秋收之後，才有糧草支應作戰時的消耗。而且秋季出兵還有一個好處就是，敵人的糧草這時也有所收穫，如果自己後勤糧草不足，就可以搶敵人糧草，增加己方補給，同時最大程度消耗敵人的資源。

第四則跟天氣有關，夏天太熱、冬天太冷，而秋高氣爽的時節是戰士們出兵最舒服的時候，也是戰馬一年中狀態最好的時刻。加上夏天往往是雨季，容易造成道路泥濘，影響行軍作戰，而冬季天寒地凍，對軍事行動也相當不利。