美國一名20歲女子去年9月遭到家中飼養的比特犬攻擊，導致臉部、耳朵和右臂受重傷，就連鼻頭肉也被咬掉。沒想到進行植皮手術後，女子的鼻子竟然長出毛髮，讓她相當錯愕。

綜合外媒報導，20歲的羅爾斯（Trinity Rowles）去年9月遭到家中飼養的比特犬攻擊，重達45公斤的狗狗突然抓狂似的撲向羅爾斯，接著咬住她的鼻子和右手臂，像布娃娃一樣拖著她四處走動，事後被緊急送往醫院救治。

在經歷了瀕死體驗後，羅爾斯的臉部、耳朵、右臂均受到嚴重傷勢，不得不多次接受手術，進行臉部重建。其中一項手術包含了將羅爾斯前額和頭皮上的皮膚移植到鼻子上，不過最讓她錯愕的是，隨著傷勢漸漸痊癒，鼻子前端竟長出毛髮，導致鼻頭變得毛茸茸，乍看之下像極了「狗鼻子」。

羅爾斯坦承，一開始確實很難接受自己近乎毀容似的改變，但如今已慢慢釋懷，甚至還在抖音（TikTok）分享一段「毛茸茸的合輯」影片，大方分享重建後的鼻子，影片曝光後吸引逾570萬次瀏覽。