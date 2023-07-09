清宮劇中經常看到皇后被廢的情節，以襯托后宮激烈的鬥爭，但實際上清代只有一位皇后是在生前被正式廢黜的，就是順治帝的元后「博爾濟吉特氏」，順治帝稱兩人個性不合，在眾臣反對之下仍堅持廢后，但大陸歷史教授指出，其實背後還藏有「政治因素」，因為這樁婚事由攝政王多爾袞選定，順治帝為了反抗才會做出這個決定。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，清代從努爾哈赤時期就開始實行滿蒙聯姻政策，皇太極時期冊立的五宮后妃全是出身於蒙古族的女子，而且全部都姓「博爾濟吉特氏」，包括順治帝的生母孝莊太后，以及孝莊的姊姊和姑母，這種姑姪姊妹同嫁一夫的做法也是當時的婚姻習俗。

順治帝幼年即位，攝政王多爾袞為他選擇孝莊太后的親姪女為皇后，並於順治八年完成冊立皇后的儀式，根據歷史記載，這位皇后聰明漂亮，又是蒙古科爾沁部親王之女，出身不錯，但順治帝就是不喜歡她。

按照順治帝的說法，皇后不僅生活奢糜還善妒，各個方面都與他不相投，於是冊立皇后才兩年，他就讓大學士調查過去廢后所需的手續，大學士聞言全嚇壞了，連忙上書阻止，但順治帝仍堅持己見，硬是將皇后降為靜妃，並由中宮搬出，改居側宮。

博爾濟吉特氏就這樣成為清代歷史上第一位生前被廢的皇后，但有學者考察，她被廢之後並未一直待在後宮，而是被娘家接回科爾沁，還再度嫁人生子，顯現出清初宮廷制度尚未完全定型，皇后仍可以再嫁，另一方面也突顯博爾濟吉特家族的地位，讓年輕的廢后不必老死在宮中。

毛立平表示，博爾濟吉特氏被廢后除了和順治帝所說，兩人個性不合有關，另一方面也與當時的政治背景有很大的關係，因為順治帝幼年即位，在政治、生活都受到多爾袞控制，連配偶也無法自行選擇，這讓他心裡很不舒服，自然產生了本能的反抗；多爾袞死後，他的地位被順治帝全面推翻，包括他主導的這段婚姻也應該推翻，因此博爾濟吉特氏便成為政治鬥爭的犧牲品。