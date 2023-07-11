明太祖朱元璋是歷史上數一數二的「工作狂」皇帝，連帶身邊的大臣也必須馬不停蹄為了工作忙碌，在明朝初年，不但早朝變得頻繁、時間提早，且早朝時間也跟著變長，據《明仁宗實錄》記載，早朝要處理的事項，大至軍事行動、小至民間訴訟，每一項都必須一一上奏、討論，但在長時間的開會中，官員如果出現尿意、便意的時候該怎麼辦呢？

根據《正觀新聞》報導，朱元璋並非不通情達理的人，明朝的朝會制度也沒有想像中嚴肅，如果在上朝議事期間遇到緊急狀況或身體不適，只要通報後經過允許就可以離席，《明太祖實錄》內也有提到，「凡近侍御前，毋咳嗽吐唾，如有舊患齁喘一時病發者，許即退班。或一時眩暈及感疾不能侍立者，許同列官掖出。」

如果官員沒有及時離去，而出現咳嗽、吐痰或步履蹣跚的狀況，則會被負責糾察的御史、錦衣衛、鴻臚寺、禮科官員記錄下來，稱為「糾儀」。雖然上述規定都沒有提到內急，但其實已經給予突然內急的官員可以中途離席的藉口，畢竟這種生理需求有時很難大方說出口，像明憲宗時期的戶部尚書馬昂，就曾藉口想咳嗽而外出上廁所。

若官員不知道這個制度，想要把尿意或便意忍到早朝結束，則更可能失儀並受罰。明英宗時期的刑科给事中曾瑄在上朝時失禁，不但在眾多同僚面前丟臉，還惹得明英宗大怒，將其官職一降到底，貶為福建連江縣主簿，從此仕途黯淡；在曾瑄之後，還有不少官員因咳嗽被彈劾、奪俸，由此可見，明朝官員如果身體不適或突然內急並選擇忍耐時，承受的後果可能比告退離去還要嚴重。